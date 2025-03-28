Seyyar tezgahta işe başladı şimdi 100 ülkeye satıyor

"RAMAZANDA FISTIKLI VE CEVİZLİ BAKLAVA ÖN PLANA ÇIKIYOR"

Ramazan ayında baklavaya talebin attığına değinen Aktaş, "Fıstıklı ve cevizli baklava ön plana çıkıyor ama öyle bir duruma geldik ki soğuk baklava ve Sütlü Nuriye tatlısı da olmazsa olmazların içine girdi. Soğuk baklava gerçekten hafif bir baklava. Sıcak havalarda insanlar hafif tatlı olarak soğuk baklavayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra güllacımız var. Bol cevizli yapıyoruz. Ramazanda her akşam gelip devamlı alan müşterilerimiz oluyor" diye konuştu.