Skoda otomotiv firması Türkiye'deki otomobil pazarında Kamiq, Karoq ve Kodiaq modeli ile birçok SUV tutkunun dikkatini çekiyor. Ayrıca açıklanan güncel Skoda fiyat listesi kontrol edildiğinde, Kamiq modelinin bir Fiat Egea ve Dacia Duster versiyonundan ucuz olduğu görüldü. Öte yandan Kodiaq SUV otomobil modelinde 100.000 TL indirim mevcut. İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

1 / 19 Skoda otomotiv firması; Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq otomobil modellerini bünyesinde bulunduruyor. Öte yandan Skoda otomotiv firmasının en uygun SUV modeli, Kamiq olarak ön plana çıkıyor.

2 / 19 Ayrıca Skoda Kamiq SUV otomobil modeli, bir Dacia Duster ve Fiat Egea versiyonundan bile ucuz.

3 / 19 EGEA VE DUSTER'DAN BİLE UCUZ SKODA SUV OTOMOBİL

Fiat otomotiv firması, Egea Sedan modeli ile Türkiye'deki birçok otomobil tutkunun gündeminde yer alıyor. Çünkü Fiat Egea Sedan modeli, şık tasarımının yanı sıra uygun fiyatı ile sıfır otomobil satın almak isteyen birçok insanın dikkatini çekiyor.

4 / 19 Dacia otomotiv firması ise, Duster modeli ile pek çok SUV tutkununun ilgisini çekiyor. Çünkü birçok farklı otomotiv firmasının sunduğu SUV modellerine kıyasla uygun fiyatlı olarak gündeme geliyor.





5 / 19 Bunun yanı sıra 2024 model yılı Elite 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon Skoda Kamiq SUV otomobil modelinin 1.569.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Fiat Egea Sedan 2024 model yılı Limited donanım 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil ise kampanyalı olarak 1.592.900 TL. Dacia Duster 2024 model yılı Journey Blue dCi 115 bg 4x4 versiyon SUV otomobil ise, 1.636.000 TL.





6 / 19 Bu noktada Fiat Egea ve Dacia Duster'dan ucuz olarak ön plana çıkan Kamiq modeli, Skoda adeta gemileri yaktı bile dedirtebiliyor.





7 / 19 KODİAQ ARAÇTA 100.000 TL İNDİRİM MEVCUT

Skoda otomotiv firmasının en yüksek fiyatlı SUV modeli, Kodiaq olarak gündeme geliyor. Bunun yanı sıra açıklanan güncel Kodiaq fiyat listesi kontrol edildiğinde, tüm versiyonlarda 100.000 TL indirim olduğu görüldü.

8 / 19 Kodiaq versiyonlarında 100.000 TL indirim olması, Kamiq modelinin bir Fiat Egea Sedan ve Dacia Duster versiyonundan ucuz olması, söz konusu araçların güncel fiyat listesini merak ettirebiliyor. Nitekim aşağıda Skoda Kamiq, Karoq, Kodiaq, Dacia Duster ve Fiat Egea Sedan Limited donanım arabanın 20 Ağustos 2024 tarihli fiyat listesi yer alıyor.





9 / 19 FİAT EGEA SEDAN LİMİTED 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.144.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.134.900 TL. Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP GSR. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.212.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.174.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.480.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.470.900 TL. Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.548.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.510.900 TL. Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.602.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.592.900 TL.









10 / 19 DACİA DUSTER 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Expression ECO-G 100 bg. Fiyatı: 1.189.900 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.283.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.223.000 TL. Versiyonu: Essential TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.413.000 TL. Versiyonu: Expression TCe 150 bg 4x4. Fiyatı: 1.455.000 TL. Versiyonu: Essential Blue dCi 115 bg 4x4.Fiyatı: 1.567.000 TL. Versiyonu: Journey TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.327.900 TL. Versiyonu: Extreme TCe 150 bg EDC. Fiyatı: 1.378.900 TL. Versiyonu: Journey Blue dCi 115 bg 4x4. Fiyatı: 1.636.000 TL.

















11 / 19 KAMİQ 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.569.900 TL. Versiyonu: Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.669.900 TL. Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.754.900 TL. Versiyonu: Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 1.824.900 TL. Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 2.039.900 TL.









12 / 19 KAROQ 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 2.009.900 TL. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 2.159.900 TL. Versiyonu: Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG. Fiyatı: 2.249.900 TL.





13 / 19 KODİAQ 2024 MODEL YILI FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 2.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.499.900 TL. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 2.999.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.899.900 TL. Versiyonu: Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 4.599.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 4.499.900 TL.





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