Su borularıyla arazi aracı üretti: 80 kilometre hıza ulaşıyor! Cep telefonuyla kumanda edilebiliyor, 5 yıldır arızasız kullanıyor

Beş yıldır arızasız kullanıyor





"Bu araç benim çocukluk hayalimdi" diyen Yokkan, 5 yıldır kullandığı aracın bugüne kadar hiçbir arıza vermediğini, birçok araçta olmayan özelliklere sahip olduğunu belirtti.





Bağımsız süspansiyon sistemi, dörtlü flaşör, sinyal, uzun-kısa far, emniyet kemeri gibi donanımların tamamının çalışır halde olduğunu ifade eden Yokkan, "500 kilo ağırlığında, 250 cc, 27 beygir gücünde bir araç. Çamurda, bataklıkta rahatlıkla ilerliyor, diğer araçların giremediği yerlere girebiliyorum" dedi.