TEKNOFEST KKTC'de son gün yoğunluğu

KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda dördüncü gün etkinlikleri ile devam etti.

1 /10 TEKNOFEST'e katılmak isteyen ziyaretçiler, etkinliğin son gününde girişlerde ve alanda kalabalık oluşturdu.

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