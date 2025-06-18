Ticaret Bakanlığı duyurdu: Tüm taşıt ilanlarında zorunlu olacak! Yeni uygulama devreye girdi

16 Haziran 2025 bu ay itibarıyla ise EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, EİDS yetki doğrulama uygulaması ile ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır.