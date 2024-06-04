Ticaret Bakanlığından Kurban Bayramı öncesi 20 ilde fiyat ve etiket denetimi

Bursa Ticaret Müdürü İsmail Aslanlar da fahiş fiyat uygulayanlara kesilen cezalara ilişkin bilgi verirken şunları kaydetti:





"Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapanlara her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza uygulanıyor. İşletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara (stokçuluk yapanlara) ise her bir aykırılık için 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar idari para cezası kesiliyor. Bu aykırılığın bir takvim yılı içinde en az 3 defa tekrar etmesi durumunda, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeleri 6 güne kadar kapatmaya Ticaret Bakanlığımız yetkili."