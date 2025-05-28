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Togg bu yıl da en değerli ve güçlü markalar arasına girdi: Elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede

Togg bu yıl da en değerli ve güçlü markalar arasına girdi: Elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede

15:0328/05/2025, Çarşamba
AA
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Togg, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" listesinde 20'nci sırada yer alırken, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasında 37'nci basamağa yükseldi.

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, 60 bini aşkın T10X'i kullanıcılarla buluşturan şirket, Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125" çalışmasına geçen yıl ilk kez giren Togg, 2025 listesinde 20'nci sırada yer aldı.

Togg, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2024 sonuçlarında ise 5 basamak birden yükselerek 37'nciliğe yükseldi.

Elektrikli araç ve C-SUV segmentinde zirvede


Nisan 2023 itibarıyla ilk cihazı T10X'i kullanıcılarla buluşturmaya başlayan Togg, bu yılın ilk 4 ayında hem elektrikli araç hem de C-SUV segmentinde zirvede yer alıyor.

Ocak-nisan döneminde 10 bin 325 adetlik satış rakamına ulaşan T10X, içten yanmalı araçların da yer aldığı C-SUV segmentinde yüzde 10,1 pazar payıyla lider konumda.

Her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X, elektrikli araç pazarında da rakiplerini geride bırakıyor.

T10X, yılın ilk 4 ayında yüzde 24,4 pazar payıyla açık ara birinci oldu.

#TOGG
#Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024
#T10X
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