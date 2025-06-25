TOGG T10F sahneye çıkıyor: Türkiye'den sonra ilk durak Almanya

Bu kez biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden yaklaşık 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.





T10F modeli, tasarımı, güç kaynağı olarak kullanılması, yapay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikleriyle de dikkati çekiyor. T10F'in, yaz aylarında siparişe açılması sonrasında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.