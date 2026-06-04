Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 7,4 azalarak 453 bin 138'e geriledi.





Bu dönemde otomobil satışları, 2025'in aynı dönemine göre yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256'ya indi, hafif ticari araç pazarı yüzde 1,94 artışla 96 bin 882'ye yükseldi.





Söz konusu dönemde motor tipine göre en çok satılan otomobiller, 148 bin 75 adet ve yüzde 41,6'lık payla benzinliler oldu. Hibrit otomobiller, 119 bin 22 satışla yüzde 33,4, elektrikliler 66 bin 353 adetle yüzde 18,6, dizeller 20 bin 683 satışla yüzde 5,8, otogazlı otomobiller ise 2 bin 123 satışla yüzde 0,6 pay aldı.