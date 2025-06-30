Togg'dan 4 çeker sürprizi: T10X'in yeni modelinin adı belli oldu

NEDEN 4MORE

Togg severler neden İngilizce "More" kelimesi kullanıldığını neden Türkçe olarak yer almadığını forum sitelerinde tartışmaya başladı. Togg'un Avrupa pazarına da satışının gerçekleşecek olmasından dolayı küresel olarak en çok konuşulan dillerden olan İngilizce isim vermesi normal karşılanıyor.