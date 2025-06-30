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Togg'dan 4 çeker sürprizi: T10X'in yeni modelinin adı belli oldu

Togg'dan 4 çeker sürprizi: T10X'in yeni modelinin adı belli oldu

15:2130/06/2025, Pazartesi
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Türkiye'nin elektrikli otomobil alanındaki atılımlarından olan Togg'un yeni sürümü piyasaya sürülmek için gün sayıyor.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli yerli ve milli otomobili Togg yeni sürprizler yapmaya devam ediyor. Togg T10X'in başarılı satışlarının ardından sedan T10F'in satışa girmesi beklenirken Togg T10X'in 4x4 modeli olan T10X 4More ortaya çıktı.

Güç anlamında büyük özelliklere sahip olarak ve birçok otomobilden daha güçlü olacak olan T10X 4More'un 435 beygir güçte olması bekleniyor.

700Nm torku olacağı iddia edilen T10X 4More'un çift motorlu olarak üretilecek.

TASARIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Togg T10X 4More'un tasarımı diğer T10X'lerle aynı. İç mekanda sürekli 4 çeker ya da 2 çekere düşürmek için kullanılacak tuş takımı ilave edilebilir ya da son teknoloji ekranlar üzerinden dokunmatik menüden ayar yapılabilir.

Dış görünüşte sadece bagaj kapağının sağ alt tarafına 4More yazısı eklenmiş durumda.

NEDEN 4MORE

Togg severler neden İngilizce "More" kelimesi kullanıldığını neden Türkçe olarak yer almadığını forum sitelerinde tartışmaya başladı. Togg'un Avrupa pazarına da satışının gerçekleşecek olmasından dolayı küresel olarak en çok konuşulan dillerden olan İngilizce isim vermesi normal karşılanıyor.

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