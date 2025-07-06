Yerli ve milli otomobil markası Togg, T10X V2 RWD modeli için yeni bir sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal alıcılara 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi, 1 milyon TL’ye kadar uzun vadeli finansman ve vergi avantajları sunuluyor. İşte, 2025 temmuz ayı Togg kampanyasının detayları.
Yerli otomobil markası Togg, fiyatlarını sabit tutma politikasını sürdürürken faizsiz kredi kampanyalarını da güncellemeye devam ediyor.
Togg, popüler modeli T10X V2 RWD için yeni bir finansman kampanyası başlattı.
Sıfır faizli kredi seçenekleri
Kampanya kapsamında, liste fiyatı 1 milyon 830 bin TL olan T10X V2 RWD modeline özel olarak:
300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli sıfır faizli kredi imkânı sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 25 bin TL olarak belirlendi.
Alternatif olarak 500 bin TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranıyla alınabiliyor. Bu durumda aylık taksit 83 bin 333 TL oluyor.
Uzun vadeli finansman desteği
Daha yüksek krediye ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise:
1 milyon TL’ye kadar 48 ay vadeli yüzde 3,25 faizli kredi seçeneği mevcut.
Bu kredi seçeneğinde aylık ödeme tutarı 48 bin 968 TL olarak hesaplanıyor.
Bu fırsatla birlikte, elinde 830 bin TL’si olan bir kullanıcı, kalan tutarı kredi ile tamamlayarak T10X V2 modeline kolayca sahip olabiliyor.
Şirket adına alanlar büyük avantaj sağlıyor
Togg’u şirket adına satın alan kullanıcılar, önemli vergi avantajlarından yararlanabiliyor. Araçla ilgili yakıt, sigorta, bakım ve diğer giderlerin tamamı işletme masrafı olarak kaydedilebildiği için vergisel yük önemli ölçüde
azalıyor.
Ayrıca, araç bedeli de gider kalemi olarak şirket kayıtlarına işlenebildiğinden, kurumsal kullanıcılar için Togg çok daha avantajlı hale geliyor.