Uzun vadeli finansman desteği

Daha yüksek krediye ihtiyaç duyan kullanıcılar için ise:

1 milyon TL’ye kadar 48 ay vadeli yüzde 3,25 faizli kredi seçeneği mevcut.

Bu kredi seçeneğinde aylık ödeme tutarı 48 bin 968 TL olarak hesaplanıyor.

Bu fırsatla birlikte, elinde 830 bin TL’si olan bir kullanıcı, kalan tutarı kredi ile tamamlayarak T10X V2 modeline kolayca sahip olabiliyor.