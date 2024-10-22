Trafiğe eylülde 212 bin 451 taşıtın kaydı yapıldı: Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

TÜİK, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe eylülde 212 bin 451 aracın kaydı yapılırken 3 bin 338 aracın da kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 9 aylık dönemde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.

1 /15 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

2 /15 Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 212 bin 451'e yükseldi.

3 /15 Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456'ya çıkarken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 artış gerçekleşti.

4 /15 Ocak-eylül dönemi

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 63,1'inin benzin, yüzde 14,6'sının hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,8'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

5 /15 TÜİK verilerine göre, ocak-eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

6 /15 Gri

Adet: 288 bin 615 Yüzde 38,7

7 /15 Beyaz

Adet: 192 bin 927 Yüzde 25,8

8 /15 Siyah

Adet: 97 bin 305 Yüzde 13

9 /15 Mavi

Adet: 83 bin 58 Yüzde 11,1

10 /15 Kırmızı

Adet: 44 bin 830 Yüzde 6

11 /15 Yeşil

Adet: 21 bin 696 Yüzde 2,9

12 /15 Turuncu

Adet: 6 bin 207 Yüzde 0,8

13 /15 Sarı Adet: 5 bin 604 Yüzde 0,8

14 /15 Kahverengi

Adet: 3 bin 552 Yüzde 0,5