Trafiğe eylülde 212 bin 451 taşıtın kaydı yapıldı: Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

TÜİK, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe eylülde 212 bin 451 aracın kaydı yapılırken 3 bin 338 aracın da kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 9 aylık dönemde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 212 bin 451'e yükseldi.
Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456'ya çıkarken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 artış gerçekleşti.
Ocak-eylül dönemi
Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 63,1'inin benzin, yüzde 14,6'sının hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,8'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.
TÜİK verilerine göre, ocak-eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:
Gri
Adet: 288 bin 615
Yüzde 38,7
Beyaz
Adet: 192 bin 927
Yüzde 25,8
Siyah
Adet: 97 bin 305
Yüzde 13
Mavi
Adet: 83 bin 58
Yüzde 11,1
Kırmızı
Adet: 44 bin 830
Yüzde 6
Yeşil
Adet: 21 bin 696
Yüzde 2,9
Turuncu
Adet: 6 bin 207
Yüzde 0,8
Sarı
Adet: 5 bin 604
Yüzde 0,8
Kahverengi
Adet: 3 bin 552
Yüzde 0,5
Diğer
Adet: 2 bin 801
Yüzde 0,4