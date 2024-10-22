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Trafiğe eylülde 212 bin 451 taşıtın kaydı yapıldı: Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

Trafiğe eylülde 212 bin 451 taşıtın kaydı yapıldı: Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?

Halil Akkoç
11:2222/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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TÜİK, eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Trafiğe eylülde 212 bin 451 aracın kaydı yapılırken 3 bin 338 aracın da kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 9 aylık dönemde otomobilde en çok hangi renklerin tercih edildiği de belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylülde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,9 artarak 212 bin 451'e yükseldi.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,8 artarak 1 milyon 961 bin 456'ya çıkarken trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 2,1 artarak 22 bin 962 oldu. Böylece ocak-eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 938 bin 494 artış gerçekleşti.

Ocak-eylül dönemi


Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 746 bin 595 otomobilin yüzde 63,1'inin benzin, yüzde 14,6'sının hibrit, yüzde 12,4'ünün dizel, yüzde 8,8'ünün elektrikli ve yüzde 1,1'inin LPG yakıtlı olduğu belirlendi.

TÜİK verilerine göre, ocak-eylül döneminde kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

Gri


Adet: 288 bin 615

Yüzde 38,7

Beyaz


Adet: 192 bin 927

Yüzde 25,8

Siyah


Adet: 97 bin 305

Yüzde 13

Mavi


Adet: 83 bin 58

Yüzde 11,1

Kırmızı


Adet: 44 bin 830

Yüzde 6

Yeşil


Adet: 21 bin 696

Yüzde 2,9

Turuncu


Adet: 6 bin 207

Yüzde 0,8

Sarı

Adet: 5 bin 604

Yüzde 0,8

Kahverengi


Adet: 3 bin 552

Yüzde 0,5

Diğer


Adet: 2 bin 801

Yüzde 0,4

#Otomobil
#TÜİK
#Trafik

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