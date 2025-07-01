Trafik sigortası ve kaskoda büyük değişiklik: Araç sahipleri dikkat, yeni dönem başladı

Araç sigortalarına ilişkin önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor... Bugüne dek kaza sonrası ağır hasar alan araçlar kolaylıkla perte çıkarılıyor, sigorta şirketleri de araç bedelini karşılıyordu. Yeni uygulamayla birlikte bu süreç daha sıkı kriterlere bağlandı. Artık pert kararı verilmesi zorlaşacak. Bu düzenlemeyle suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Peki, perte çıkan araç için ödeme nasıl olacak? İşte detaylar.
Trafik sigortası ve kaskoda önemli bir değişiklik bugün yürürlüğe girdi. Normal şartlarda kaza sonrası araçlar perte çıkarılıyor ve bu tutarlar sürücülere sigorta şirketi tarafından ödeniyordu. Artık araçların perte çıkarılması daha zor hale geldi.
2024 yılında kasko sigortası olan 51 bin 774 araç, trafik sigortası olan 37 bin 777 araç perte çıkarılmıştı. Bir başka deyişle kaskolu her 100 araçtan 4’ü, zorunlu trafik sigortalı her 100 araçtan 3’ü perte çıkıyor.
Özellikle düşük bedelli araçlar kazaya karıştığında maddi tazminat tutarı yüksekse sigorta şirketleri aracı perte çıkarmayı tercih edebiliyordu. Ya da kaza sonrası araç sahibi, "Araçtan soğudum. Kullanmak istemiyorum" dediğinde sigorta şirketleri de araçlar için "pert" kararı verebiliyordu.
Yüzde 60 şartı aranacak
Yeni dönem ile ilgili bilgi veren Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, "Buna göre hasar gören aracın onarım masrafı aracın piyasa değerinin yüzde 60'ının üzerinde değilse onarım görülmeyecek. Yani aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını aşan ağır hasarı varsa bu araç ağır hasar kayıtlı sayılacak ve o zaman perte çıkarılabilecek" dedi.
Perte çıkarmak için istisna da var
Milliyet'in haberine göre; Araçları perte çıkarabilmek için "Yüzde 60 hasar şartı"nın yanı sıra bazı istisnalar da bulunuyor. Buna göre kaza sonucu araçların şasesi kaydıysa, takla attıysa, tavanında sıkıntı varsa, hava yastıkları patladıysa ya da kritik parçalar hasar aldıysa istisna uygulanarak araçlar ağır hasarlı sayılabilecek.
'Aracı perte çıkarmak zorlaştı'
TÜKONFED Başkanı Bağcı, konuyla ilgili olarak "Yani yüzde 60'ın altındaki hasarlar sigorta şirketi tarafından perte çıkarılamayacak. Sigortalı da 'ben artık bunu perte çıkarabilirim' diyemeyecek. Bu durum sigortalılarda bir memnuniyetsizlik yaşatabilir. Bu çok suistimal ediliyordu. SEDDK böyle bir düzenleme çıkardı. Artık bundan sonra aracı perte çıkarmak zorlaştı" ifadelerini kullandı.
Bağcı konuşmasının devamında şunları söyledi: "Mutlaka aracın değer tespitini eksper yapacak. Sigortalı ile sigorta şirketinin anlaşma dönemi bitti. Peki bu işler nasıl olacak? Tam hasarlı araçlarda hurda tescil belgesi, sigorta şirketine teslim edilmeden sigorta şirketi hasarı ödeyemeyecek"
Perte çıkan araç için ödeme nasıl olacak?
Aynı şekilde ağır hasarlı araçta trafikten çekilme belgesi şirkete teslim edildikten sonra hasar, sigortalıya ödenecek. Tam hasar ve ağır hasarda hurda aracın satış yönteminde bir değişiklik yapılmadı. Yani sonrasında bu pert araçları satın almak isteyen kişiler bunu alabilecekler. Uygulama bugün itibarıyla başladı.