Trafik sigortası ve kaskoda büyük değişiklik: Araç sahipleri dikkat, yeni dönem başladı

'Aracı perte çıkarmak zorlaştı'

TÜKONFED Başkanı Bağcı, konuyla ilgili olarak "Yani yüzde 60'ın altındaki hasarlar sigorta şirketi tarafından perte çıkarılamayacak. Sigortalı da 'ben artık bunu perte çıkarabilirim' diyemeyecek. Bu durum sigortalılarda bir memnuniyetsizlik yaşatabilir. Bu çok suistimal ediliyordu. SEDDK böyle bir düzenleme çıkardı. Artık bundan sonra aracı perte çıkarmak zorlaştı" ifadelerini kullandı.