Türkiye ekonomisi aralıksız 19 çeyrektir büyüyor: 2025 ilk çeyrek artışı yüzde 2

Türkiye ekonomisi, 2025 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bu sonuçla birlikte ekonomi kesintisiz 19 çeyrektir büyüme performansını sürdürmüş oldu.
Tüketici Hakem Heyetleri tarafından 1 Haziran 2023 - 28 Nisan 2025 arasında yaklaşık 1,46 milyon başvuru sonuçlandırıldı, 12,06 milyar TL tutarında uyuşmazlık çözüldü.
1 Haziran 2023 – 16 Mayıs 2025 arasında 111 bin 84 firma ve 988 bin 180 ürün haksız fiyat artışları kapsamında denetlendi.
Stokçuluktan yaklaşık 680 milyon TL idari para cezası uygulandı.
KOBİ'lerin kredi kullanım limitleri güncellendi:
Mikro işletmeler: 5 milyon TL
Küçük işletmeler: 20 milyondan 50 milyon TL’ye yükseltildi
Orta büyüklükteki işletmeler: 100 milyondan 250 milyon TL’ye yükseltildi
Körfez İşbirliği Konseyi ile Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin 3 turu tamamlandı. Türkiye-Tunus Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması imzalandı.
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerine ihracat, 2025’in ilk çeyreğinde 63,7 milyar dolardan 65,3 milyar dolara yükseldi. Toplam ihracat içindeki payı %27’den %28’e çıktı.
2023 Haziran ayında yıllıklandırılmış ihracat 251,6 milyar dolar iken, 2025 Nisan ayı itibarıyla yüzde 5,3 artışla Cumhuriyet tarihinin rekoru olan 265,0 milyar dolara yükseldi.
*25 ürün grubunda 15 ülkeye karşı 52 adet Damping Soruşturması açıldı.
*20 ürün grubunda 14 ülkeye karşı 35 adet Damping Önlemi uygulandı.
*8 üründe Korunma Önlemi alındı ve 8 üründe tüm ülkelere karşı Korunma Önlemi Soruşturması başlatıldı.
Esnaf ve sanatkârların kredi kullanabilmek için ticari faaliyet başlangıcından itibaren geçmesi gereken süre 6 aydan 3 aya indirildi. 36 ay olan toplam kredi geri ödeme süresi 48 aya yükseltildi.
Kooperatiflere sunulan ekipman alım desteği 400 bin TL'den 1 milyon TL'ye, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin TL'den 150 bin TL'ye, nitelikli personel istihdamı desteği ise 1 personel için yıllık 204 bin TL'den 266 bin dört yüz TL'ye yükseltildi.
Hizmet ihracatı, 2024'te 110 milyar dolarlık hedefi aşarak 115,2 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 62 milyar dolar hizmet ticareti fazlası sağlandı. Böylece, Türkiye en çok hizmet ihraç eden ülkeler arasında 22. sırada yer aldı.
Lojistik ve taşımacılık sektörü, 100 milyar dolarlık pazar büyüklüğü, 39,9 milyar dolarlık ihracatı ile 2024 yılında küresel lojistik ihracatından %2,7 pay aldı ve Türkiye en fazla taşımacılık geliri elde eden ülkeler arasında 10. sırada yer aldı.
Birim Kira Desteği kapsamında, ihracatçıların Türkiye’de üretilen ürünleri ile pazara giriş, pazarlama ve tutundurma faaliyetlerini yürütmesi amacıyla 4 Haziran 2023 – 22 Mayıs 2025 arasında 996 şirkete 1 milyar 322 milyon 635 bin TL destek sağlandı.
İhracatı Geliştirme A.Ş. aracılığıyla 1 Haziran 2023 – 21 Mayıs 2025 tarihleri arasında ihracatçıların 95 milyar 900 milyon TL kredisi için, 83 milyar 800 milyon TL kefalet desteği sağlandı.
Kaçakçılıkla mücadelede büyük bir artış ivmesi yakalandı. MİLTAR (Milli Tarama Sistemleri) Projesiyle, ekipler teknolojiyle paralel olarak daha etkin hale getirildi.
Türkiye kökenli markaların uluslararası alanda güçlenmesine yardımcı olmayı hedefleyen TURQUALITY®️/Marka Programı kapsamında, 4 Haziran 2023- 22 Mayıs 2025 arasında, 760 şirkete 6 milyar 254 milyon 565 bin TL destek sağlandı.
Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kapsamında 4 Haziran 2023 – 22 Mayıs 2025 tarihleri arasında 31 bin 700 mal ihracatçısı firmaya toplam 28 milyar 165 milyon 407 bin TL devlet desteği sağlandı.