Türkiye ekonomisi aralıksız 19 çeyrektir büyüyor: 2025 ilk çeyrek artışı yüzde 2

Kooperatiflere sunulan ekipman alım desteği 400 bin TL'den 1 milyon TL'ye, sergi ve fuar katılım desteği 60 bin TL'den 150 bin TL'ye, nitelikli personel istihdamı desteği ise 1 personel için yıllık 204 bin TL'den 266 bin dört yüz TL'ye yükseltildi.