Türkiye'de en az arıza yapan otomobiller açıklandı: İşte sanayi yüzü görmeyen 10 model

Yükselen yedek parça fiyatları ve cep yakan usta maliyetleri, otomobil alıcılarının kriterlerini tamamen değiştirdi. Artık tasarıma değil, "en az arıza yapan" modele bakılıyor. Türkiye piyasasında yedek parçası en ucuz, bakımı en ekonomik ve sanayi yüzü görmeyen 10 araba belli oldu.
Consumer Reports’un son güvenilirlik araştırmalarından hareketle otomotiv sektöründe yapılan değerlendirmeler sonucunda, düşük arıza oranı, dayanıklılık, yedek parça erişimi ve bakım maliyetleri dikkate alınarak Türkiye'de en az sorun çıkaran otomobiller tek tek sıralandı.
Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunan ekonomik araçlar, şehir içi kullanımda sağladıkları yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor.
10- Suzuki Swift (1.2 Benzin)
Hafif ve sağlam yapı
Düşük yakıt tüketimi
Sorunsuz kullanım
9- Dacia Sandero (1.0 Sce)
Ekonomik ve dayanıklı
Az arıza, düşük bakım
Fiyat performans şampiyonu
8- Skoda Fabia (1.0 Mpı)
Basit ve dayanıklı motor
Düşük arıza oranı
Geniş iç hacim
7- Volkswagen Polo (1.0 Mpı)
Sağlam mekanik yapı
Az arıza, yüksek güven
Kaliteli malzeme
6- Fiat Egea (1.4 benzin)
Parça ve bakım uygun fiyatlı
Uzun ömürlü yapı
5- Renault Clio (1.0 Tce)
Turbo motoruna rağmen dayanıklı
Yakıt ekonomisi yüksek
Yaygın servis ağı
4- Hyundai i20 (1.4 Benzin)
Az yakan, az arıza yapan motor
Uygun bakım maliyeti
Yedek parçası erişilebilir
3-Toyota Yaris (1.5 Hybrid)
Hybrid teknolojisi ile tasarruflu
Düşük arıza oranı
Şehir içi için ideal
2- Honda Civic (1.6 Benzin)
Motor ömrü çok uzun
Sorunsuz sürüş deneyimi
Kaliteli işçilik
1-Toyota Corolla (1.6 Benzin)
Düşük arıza oranı
Yüksek dayanıklılık
Parçası bol ve uygun