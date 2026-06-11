Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Türkiye'de en az arıza yapan otomobiller açıklandı: İşte sanayi yüzü görmeyen 10 model

Türkiye'de en az arıza yapan otomobiller açıklandı: İşte sanayi yüzü görmeyen 10 model

10:5211/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Yükselen yedek parça fiyatları ve cep yakan usta maliyetleri, otomobil alıcılarının kriterlerini tamamen değiştirdi. Artık tasarıma değil, "en az arıza yapan" modele bakılıyor. Türkiye piyasasında yedek parçası en ucuz, bakımı en ekonomik ve sanayi yüzü görmeyen 10 araba belli oldu.

Consumer Reports’un son güvenilirlik araştırmalarından hareketle otomotiv sektöründe yapılan değerlendirmeler sonucunda, düşük arıza oranı, dayanıklılık, yedek parça erişimi ve bakım maliyetleri dikkate alınarak Türkiye'de en az sorun çıkaran otomobiller tek tek sıralandı.

Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunan ekonomik araçlar, şehir içi kullanımda sağladıkları yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor.

10- Suzuki Swift (1.2 Benzin)

Hafif ve sağlam yapı

Düşük yakıt tüketimi

Sorunsuz kullanım


9- Dacia Sandero (1.0 Sce)

Ekonomik ve dayanıklı

Az arıza, düşük bakım

Fiyat performans şampiyonu

8- Skoda Fabia (1.0 Mpı)

Basit ve dayanıklı motor

Düşük arıza oranı

Geniş iç hacim


7- Volkswagen Polo (1.0 Mpı)

Sağlam mekanik yapı

Az arıza, yüksek güven

Kaliteli malzeme

6- Fiat Egea (1.4 benzin)

Parça ve bakım uygun fiyatlı

Uzun ömürlü yapı


5- Renault Clio (1.0 Tce)

Turbo motoruna rağmen dayanıklı

Yakıt ekonomisi yüksek

Yaygın servis ağı


4- Hyundai i20 (1.4 Benzin)

Az yakan, az arıza yapan motor

Uygun bakım maliyeti

Yedek parçası erişilebilir

3-Toyota Yaris (1.5 Hybrid)

Hybrid teknolojisi ile tasarruflu

Düşük arıza oranı

Şehir içi için ideal

2- Honda Civic (1.6 Benzin)

Motor ömrü çok uzun

Sorunsuz sürüş deneyimi

Kaliteli işçilik

1-Toyota Corolla (1.6 Benzin)

Düşük arıza oranı

Yüksek dayanıklılık

Parçası bol ve uygun

#En Az Arıza Çıkaran Arabalar
#araç
#Toyota
#Honda Civic
#Skoda Fabia
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 2026 - 2027 eğitim-öğretim takvimi yayınlandı mı? Okullar ne zaman açılacak?