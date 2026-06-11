Türkiye'de en az arıza yapan otomobiller açıklandı: İşte sanayi yüzü görmeyen 10 model

Yükselen yedek parça fiyatları ve cep yakan usta maliyetleri, otomobil alıcılarının kriterlerini tamamen değiştirdi. Artık tasarıma değil, "en az arıza yapan" modele bakılıyor. Türkiye piyasasında yedek parçası en ucuz, bakımı en ekonomik ve sanayi yüzü görmeyen 10 araba belli oldu.

1 /11 Consumer Reports’un son güvenilirlik araştırmalarından hareketle otomotiv sektöründe yapılan değerlendirmeler sonucunda, düşük arıza oranı, dayanıklılık, yedek parça erişimi ve bakım maliyetleri dikkate alınarak Türkiye'de en az sorun çıkaran otomobiller tek tek sıralandı. Özellikle atmosferik benzinli ve hibrit motor seçenekleri sunan ekonomik araçlar, şehir içi kullanımda sağladıkları yakıt tasarrufu ile dikkat çekiyor.

2 /11 10- Suzuki Swift (1.2 Benzin) Hafif ve sağlam yapı Düşük yakıt tüketimi Sorunsuz kullanım



3 /11 9- Dacia Sandero (1.0 Sce) Ekonomik ve dayanıklı Az arıza, düşük bakım Fiyat performans şampiyonu

4 /11 8- Skoda Fabia (1.0 Mpı) Basit ve dayanıklı motor Düşük arıza oranı Geniş iç hacim



5 /11 7- Volkswagen Polo (1.0 Mpı) Sağlam mekanik yapı Az arıza, yüksek güven Kaliteli malzeme

6 /11 6- Fiat Egea (1.4 benzin) Parça ve bakım uygun fiyatlı Uzun ömürlü yapı



7 /11 5- Renault Clio (1.0 Tce) Turbo motoruna rağmen dayanıklı Yakıt ekonomisi yüksek Yaygın servis ağı



8 /11 4- Hyundai i20 (1.4 Benzin) Az yakan, az arıza yapan motor Uygun bakım maliyeti Yedek parçası erişilebilir

9 /11 3-Toyota Yaris (1.5 Hybrid) Hybrid teknolojisi ile tasarruflu Düşük arıza oranı Şehir içi için ideal

10 /11 2- Honda Civic (1.6 Benzin) Motor ömrü çok uzun Sorunsuz sürüş deneyimi Kaliteli işçilik