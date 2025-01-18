Türkiye'de en çok şikayet edilen ürün açıklandı: Ticaret Bakanlığı tek tek paylaştı

Tüketiciler tarafından en çok ‘bedel iadesi' talep edildi

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024'te yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok “bedel iadesi” talebiyle başvuruda bulundu. Ayrıca, yaklaşık 293 bin başvuruda “bedel iadesi” talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise “ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi” talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise, “ücretsiz onarım” ve “bedelden indirim” talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.