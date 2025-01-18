Türkiye'de en çok şikayet edilen ürün açıklandı: Ticaret Bakanlığı tek tek paylaştı

Ticaret Bakanlığı, 2024 yılı boyunca Tüketici Hakem Heyetleri aracılığıyla 7 milyar liralık uyuşmazlığı karara bağladı. Bakanlık, aynı zamanda Türkiye genelinde en çok şikayet edilen ürünleri de paylaştı.
Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerine 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvurunun yapıldığını, 762 bin 100 uyuşmazlığın da Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandığını açıkladı. Türkiye'de en çok şikayet edilen ürünleri de sıraladı.
1) Ayakkabı: Bakanlık açıklamasına göre, 2024 yılında tüketicilerin en fazla şikayette bulunduğu ürün kategorisi ayakkabı oldu.
Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2'si ayakkabıya ilişkin (100 bin 448 adet başvuru)
2) Kıyafet: Bu şikayet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi.
3) Kredi kartı üyelik ücreti: Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725),
4) Cep telefonu: Yüzde 4,09 ile cep telefonu (30 bin 959),
5) Mobilya: Yüzde 3,94 ile mobilya (29 bin 846),
6) İnternet abonelikleri: Yüzde 3,80 ile internet abonelikleri (28 bin 733),
7) GSM aboneliği: Yüzde 2,82 ile GSM aboneliği (21 bin 328) oldu.
Elektronik başvuru tüketiciler tarafından yaygın olarak kullanıldı
Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne yazılı olarak başvuru yapma imkanı da bulunurken, ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne ulaştırabiliyor. Bu kapsamda, 2024'te yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirdi.
Tüketiciler tarafından en çok ‘bedel iadesi' talep edildi
Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024'te yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok “bedel iadesi” talebiyle başvuruda bulundu. Ayrıca, yaklaşık 293 bin başvuruda “bedel iadesi” talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise “ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi” talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise, “ücretsiz onarım” ve “bedelden indirim” talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.