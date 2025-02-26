Türkiye'deki İHA üretim tesislerine bir yenisi eklendi

Çiftçi ve itfaiyecilerin gökyüzündeki dostları





baibars Üst Yöneticisi Çağlayan Erguvan, yaptığı açıklamada, çalışmalarının merkezinde ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme olduğunu söyledi.





Türk İHA'larının uluslararası anlamda başarılı bir itibara sahip olduğunu vurgulayan Erguvan, bu başarıyı koruma ve geliştirmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.





Erguvan, "Genç ve azimle çalışan bir ekibiz, döner kanat İHA'larda tecrübe sahibiyiz. Tam otonom tarım dronlarında yüzde 60 yerliliğe ulaştık; bu sayede çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak onların rekabet gücünü arttırıyor, mahsul zayiatının önüne geçiyoruz. Yangın müdahale dronu Cesur, Türkiye ve Avrupa'da itfaiyecilere destek oluyor. Yeni fabrikamızla, çiftçilerimizin ve itfaiyecilerimizin gökyüzündeki dostu olmaya devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.