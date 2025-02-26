Türkiye'deki İHA üretim tesislerine bir yenisi eklendi

Türkiye, sivil amaçlı insansız hava araçları (İHA) üretimine yönelik yeni bir tesis kazandı. Çukurova bölgesinde Türk çiftçisinin teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2015 yılında kurulan baibars Mekatronik Havacılık, geçen sürede döner kanat insansız hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde etkinliğini artırmak için Mersin'de yeni yatırımını devreye aldı.
Türkiye, sivil amaçlı insansız hava araçları (İHA) üretimine yönelik yeni bir tesis kazandı.
Çukurova bölgesinde Türk çiftçisinin teknolojik ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılamak amacıyla 2015 yılında kurulan baibars Mekatronik Havacılık, geçen sürede döner kanat insansız hava aracı sistemlerinin geliştirilmesi, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin önde gelen oyuncularından biri haline geldi.
baibars, sahip olduğu yeteneklerle yurt içinde ve dışındaki etkinliğini artırmak için Mersin'de yeni yatırımını devreye aldı.
Kuruluşundan bu yana 9 ülkeye ihracat başarısı yakalayan baibars, Japonya'dan kendi sektöründe Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarlı doğrudan yabancı yatırımını aldı ve yola Türk-Japon ortaklığı olarak devam ediyor.
Sivil İHA sektöründe Türkiye'nin önde gelen oyuncuları arasında yer alan baibars, zirai, yangın müdahale ve ikmal/kargo İHA'larıyla 70 bin operasyonel uçuş saatini aştı.
baibars, artan talep ve potansiyeli dikkati alarak kurduğu yeni fabrikada aylık 100 İHA üretim kapasitesine ulaştı. Yeni tesiste, sadece zirai, yangın müdahale ve ikmal/kargo İHA üretimi yapılmayacak enerji sistemleri ve itki sistemleri üretimi de gerçekleştirilecek.
Çalışanlarının yarısından fazlasını AR-GE mühendisi olarak istihdam eden baibars, geleceğin ihtiyaçları ve teknolojilerini dikkate alarak faaliyetlerini sürdürüyor.
Çiftçi ve itfaiyecilerin gökyüzündeki dostları
baibars Üst Yöneticisi Çağlayan Erguvan, yaptığı açıklamada, çalışmalarının merkezinde ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme olduğunu söyledi.
Türk İHA'larının uluslararası anlamda başarılı bir itibara sahip olduğunu vurgulayan Erguvan, bu başarıyı koruma ve geliştirmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirtti.
Erguvan, "Genç ve azimle çalışan bir ekibiz, döner kanat İHA'larda tecrübe sahibiyiz. Tam otonom tarım dronlarında yüzde 60 yerliliğe ulaştık; bu sayede çiftçilerimizin girdi maliyetlerini azaltarak onların rekabet gücünü arttırıyor, mahsul zayiatının önüne geçiyoruz. Yangın müdahale dronu Cesur, Türkiye ve Avrupa'da itfaiyecilere destek oluyor. Yeni fabrikamızla, çiftçilerimizin ve itfaiyecilerimizin gökyüzündeki dostu olmaya devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.