"Deniz dibi tarama faaliyetleri, sadece büyük gemilerin elleçleme yapabilmesi için değil aynı zamanda gemi bakım-onarımları, yeni gemi inşa projeleri ve su yollarının emniyetli hale getirilmesi için de büyük önem taşıyor. Özellikle çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması, kıyı erozyonunun önlenmesi ve mevcut su derinliğinin muhafazası konularında bu çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu faaliyetlerimizle hem çevreyi koruyor hem de Türkiye'nin deniz ticaretinde küresel rekabet gücünü artırıyoruz"