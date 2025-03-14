Türkiye'nin en büyük gücü olacak: Dev projede son aşamaya gelindi 70 yıllık hayal ile yeni bir dönem başlayacak

'Kabul testleri büyük önem taşıyor'





Kabul testlerini santralin tüm bileşenlerinin, güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını belirleyen en kritik aşama olarak tanımlayan Prof. Dr. Ergün, bu sürecin önemi hakkında şunları söyledi:





“Gerçekten de bir araya getirdiğiniz sistemi bir anda çalıştırmazsınız. Önce tüm parçaların ayrı ayrı ardından da birlikte nasıl çalıştığını görmek zorundasınız. Böylece olası bir hata tespit edilirse, daha büyük bir soruna yol açmadan düzeltilmesi sağlanır.



