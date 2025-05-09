Türkiye'nin en büyük tren feribotu, Bandırma-Tekirdağ arası 'Tren Ferry' seferine başladı

'GÜNDE BİRDEN FAZLA SEFER YAPACAK'





İlk seferini gerçekleştiren tren feribotu ile güvenli geçiş sağlanacağına dikkat çeken Boyraz, şunları söyledi:





"800 metre ray uzunluğuna sahip feribot, 7 gün 24 saat çalışabilecek ve ortalama 4 saatlik seyir süresiyle günde birden fazla sefer yapılacaktır. İhtiyaca binaen bu rakamlar tabii ki artırılacak. Bu hat sayesinde Marmaray'dan geçirilmesi yasak olan parlayıcı, patlayıcı, akaryakıt ve kimyasal maddeler ve çok özellikli, tehlikeli yüklerin güvenli geçişi sağlanacaktır. Askeri ve stratejik taşımacılık için alternatif bir güzergah oluşturuluyor. Marmaray üzerindeki yük baskısı azaltılacak, vagonlar elleşmeden taşınarak, zaman ve maliyet avantajı sağlanacaktır. Bu proje multimodal taşımacılık anlayışıyla şekillenen, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşımın çözümlerini esas alan ve küresel hedeflere uyumlu bir projedir. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası çevre taahhütleri doğrultusunda attığımız bu adım, Türkiye'nin karbon emisyonunu azaltma ve çevreci taşımacılığını yaygınlaştırma hedeflerine önemli bir katkı sunmaktadır. Marmaray gibi kritik ulaşım koridorlarına tamamlayıcı nitelik taşıyan bu hat sayesinde, ulaşım ağı daha da sağlamlaşacak, hizmet ve sürekliliği yüksek bir seviyeye taşınacaktır. En önemlisi bu projeyle, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir lojistik koridor inşa edilmiş olacaktır."



