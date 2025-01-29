Türkiye'nin en zengin şehirleri: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zengin illeri listesi son güncellemesiyle şaşırttı. BDDK illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı. Peki hangi iller? Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte detaylar…

BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. İstanbul, Türkiye'nin en zengin şehri unvanını korumaya devam ederken, bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…

1 /20 20. ESKİŞEHİR 115 milyar 131 milyon 140 bin TL

2 /20 19. SAMSUN 120 milyar 787 milyon 183 bin TL

3 /20 18. TEKİRDAĞ 137 milyar 458 milyon 658 bin TL

4 /20 17. MANİSA 140 milyar 205 milyon 841 bin TL

5 /20 16. DENİZLİ 142 milyar 918 milyon 119 bin TL

6 /20 15. AYDIN 159 milyar 988 milyon 755 bin TL

7 /20 14. BALIKESİR 163 milyar 931 milyon 671 bin TL

8 /20 13. KAYSERİ 163 milyar 982 milyon 519 bin TL

9 /20 12. HATAY 180 milyar 629 milyon 198 bin TL

10 /20 11. GAZİANTEP 199 milyar 964 milyon 473 bin TL

11 /20 10. MERSİN 226 milyar 511 milyon 814 bin TL

12 /20 9. KONYA 229 milyar 205 milyon 450 bin TL

13 /20 8. MUĞLA 241 milyar 661 milyon 308 bin TL

14 /20 7. ADANA 258 milyar 502 milyon 43 bin TL

15 /20 6. KOCAELİ 342 milyar 618 milyon 365 bin TL

16 /20 5. BURSA 444 milyar 709 milyon 87 bin TL

17 /20 4. ANTALYA 561 milyar 784 milyon 582 bin TL

18 /20 3. İZMİR 930 milyar 601 milyon 644 bin TL

19 /20 2. ANKARA 2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL