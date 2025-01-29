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Türkiye'nin en zengin şehirleri: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

Türkiye'nin en zengin şehirleri: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

10:2129/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
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<p>Türkiye'nin en zengin illeri listesi son güncellemesiyle şaşırttı. BDDK illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı. Peki hangi iller? Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte detaylar…</p>
Türkiye'nin en zengin illeri listesi son güncellemesiyle şaşırttı. BDDK illerde yer alan mevduat hesaplarındaki tutarları güncelleyince Türkiye'nin en zengin iller listesinde bazı şehirler 7-8 kademe birden atladı. Peki hangi iller? Türkiye'nin en zengin illeri hangisi? Sizin iliniz kaçıncı sırada? İşte detaylar…

BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. İstanbul, Türkiye'nin en zengin şehri unvanını korumaya devam ederken, bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…

20. ESKİŞEHİR

115 milyar 131 milyon 140 bin TL

19. SAMSUN

120 milyar 787 milyon 183 bin TL

18. TEKİRDAĞ

137 milyar 458 milyon 658 bin TL

17. MANİSA

140 milyar 205 milyon 841 bin TL

16. DENİZLİ

142 milyar 918 milyon 119 bin TL

15. AYDIN

159 milyar 988 milyon 755 bin TL

14. BALIKESİR

163 milyar 931 milyon 671 bin TL

13. KAYSERİ

163 milyar 982 milyon 519 bin TL

12. HATAY

180 milyar 629 milyon 198 bin TL

11. GAZİANTEP

199 milyar 964 milyon 473 bin TL

10. MERSİN

226 milyar 511 milyon 814 bin TL

9. KONYA

229 milyar 205 milyon 450 bin TL

8. MUĞLA

241 milyar 661 milyon 308 bin TL

7. ADANA

258 milyar 502 milyon 43 bin TL

6. KOCAELİ

342 milyar 618 milyon 365 bin TL

5. BURSA

444 milyar 709 milyon 87 bin TL

4. ANTALYA

561 milyar 784 milyon 582 bin TL

3. İZMİR

930 milyar 601 milyon 644 bin TL

2. ANKARA

2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL

1. İSTANBUL

7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL

#İl
#Şehir
#Zengin

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