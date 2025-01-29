Türkiye'nin en zengin şehirleri: Sizin iliniz kaçıncı sırada?

BDDK'nın yaptığı son güncellemeyle birlikte Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. İstanbul, Türkiye'nin en zengin şehri unvanını korumaya devam ederken, bazı illerdeki mevduat artışları dikkat çekti. İşte Türkiye'nin en zengin illeri ve mevduatlarında yer alan para miktarları…
20. ESKİŞEHİR
115 milyar 131 milyon 140 bin TL
19. SAMSUN
120 milyar 787 milyon 183 bin TL
18. TEKİRDAĞ
137 milyar 458 milyon 658 bin TL
17. MANİSA
140 milyar 205 milyon 841 bin TL
16. DENİZLİ
142 milyar 918 milyon 119 bin TL
15. AYDIN
159 milyar 988 milyon 755 bin TL
14. BALIKESİR
163 milyar 931 milyon 671 bin TL
13. KAYSERİ
163 milyar 982 milyon 519 bin TL
12. HATAY
180 milyar 629 milyon 198 bin TL
11. GAZİANTEP
199 milyar 964 milyon 473 bin TL
10. MERSİN
226 milyar 511 milyon 814 bin TL
9. KONYA
229 milyar 205 milyon 450 bin TL
8. MUĞLA
241 milyar 661 milyon 308 bin TL
7. ADANA
258 milyar 502 milyon 43 bin TL
6. KOCAELİ
342 milyar 618 milyon 365 bin TL
5. BURSA
444 milyar 709 milyon 87 bin TL
4. ANTALYA
561 milyar 784 milyon 582 bin TL
3. İZMİR
930 milyar 601 milyon 644 bin TL
2. ANKARA
2 trilyon 330 milyar 44 milyon 320 bin TL
1. İSTANBUL
7 trilyon 304 milyar 811 milyon 308 bin TL