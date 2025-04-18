Farnaud, “Bir yıl kadar önce, Nisan 2024’te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan vatandaşları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelen kişilerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul etti” açıklamasında bulundu.