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AB'den bir ülke için flaş karar: Vizeler kaldırılıyor

AB'den bir ülke için flaş karar: Vizeler kaldırılıyor

14:5918/04/2025, Cuma
G: 18/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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AB’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize yükümlülüklerinden muaf tutmak için çalışma yapıldığını teyit etti. Yeni vize politikasıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa’ya birden fazla kez seyahat edebileceği kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan Büyükelçisi Christophe Farnaud, Suudi Arabistan vatandaşlarını kısa süreli vize gerekliliklerinden tamamen muaf tutma yönündeki çalışmaların devam ettiğini doğruladı.

Farnaud, “Bir yıl kadar önce, Nisan 2024’te, Avrupa Komisyonu Suudi Arabistan vatandaşları ile Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Umman’dan gelen kişilerin 5 yıla kadar, kısa süreli ziyaretleri için çok girişli vize almasını sağlayan kuralları kabul etti” açıklamasında bulundu.

Farnaud, söz konusu değişikliklerin halklar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve Suudi Arabistan ile Avrupa arasında düzenli alışverişin teşvik edilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu bildirdi.


Yeni vize politikasıyla Suudi Arabistan vatandaşlarının tek bir vize ile 5 yıllık süre içinde Avrupa’ya birden fazla kez seyahat edebileceği kaydedildi.

AB büyükelçisine göre Suudilere yönelik vize muafiyeti, erişilebilirlik, kültürel diyalog ve stratejik ortaklık açısından yeni bir dönemin kapısını aralayacak.



Suudi Arabistan yönetimi, ‘Vizyon 2030’ programı kapsamında, küresel uyum ve ekonomik çeşitlilik için turizmin geliştirilmesini hedefliyor.

AB de Suudi Arabistan yönetiminin bu çabaların coşkuyla karşılıyor.

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