Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1 milyon 249 bin liradan, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1 milyon 530 bin liradan ve 4X4 motor seçeneği için 1 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.