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Ekonomi

Yeni Renault Duster Türkiye’de satışta: Merakla beklenen fiyatı açıklandı

19:28 - 23/07/2024 Salı
AA

Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa çıktı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2024'ün başından beri ilgiyle takip edilen ve satış tarihi merakla beklenen Yeni Renault Duster, satışa sunuldu.


Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda üretilecek Yeni Renault Duster, 4X4, E-Tech Full Hybrid ve Eco-G motor seçenekleriyle sunuluyor.

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CMF-B platformu, 48V yarı hibrit ve LPG dahil olmak üzere farklı motor türlerini, çoklu enerji çözümleriyle sunuyor ve son teknolojiyle donatılmış Yeni Renault Duster'ın temellerini oluşturuyor.

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Kullanıcılar Renault Duster'da 145 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.

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Yeni Renault Duster, Eco-G motor seçeneği için 1 milyon 249 bin liradan, E-Tech Full Hybrid motor seçeneği için 1 milyon 530 bin liradan ve 4X4 motor seçeneği için 1 milyon 580 bin liradan başlayan fiyatıyla kullanıcılarıyla buluşuyor.

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#Renault
#Yeni Renault Duster
#Otomobil
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