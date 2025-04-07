Yenilenen Antalya Havalimanı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) ihalesiyle yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselecek Antalya Uluslararası Havalimanı'nda; 90 bin 143 metrekare olan Terminal-2 binası 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan İç Hatlar Terminali ise 75 bin metrekareye çıkartıldı. Bu yatırımlarla Antalya Havalimanı'nın yolcu kapasitesi de yıllık 35 milyondan 82 milyona yükseltildi. Genişletilen iç ve dış hat terminallerinin açılışı, 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.