Zorlu arazilerde ve olumsuz hava koşullarında görev alabiliyor: BARKAN keşif ve gözetleme görevlerine katkı sağlayacak

Otonom araçların savaş alanlarında ciddi rolünün olacağını öngördüklerini dile getiren Özçelik, şöyle konuştu:





"BARKAN'ın ikinci versiyonu çok daha atik, dinamik, kabiliyetli araç olarak şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin envanterinde bulunuyor. Sınır ve operasyon bölgelerinde görev yapan, tam otonom, kendi kendine hareket edebilen, üzerinde çok ciddi yapay zeka ve otonom algoritmalarının olduğu bir insansız kara aracı."