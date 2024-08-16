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13'üncü kattan düşerek öldü: Diyarbakır'daki inşaatta acı olay, asansör ustası dengesini kaybetti

18:22 - 16/08/2024 Cuma
DHA

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde rezidans inşaatının 13‘üncü katından düşen asansör montaj ustası Ahmet Çelik (25), hayatını kaybetti.

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Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Asansör montaj ustası Ahmet Çelik, 13 katlı binanın son katında çalışırken dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. 

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 İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin kontrolünde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çelik'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Diyarbakır
#Rezidans
#Asansör
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