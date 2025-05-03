15 günde tamamladı: Çapa motoruyla nostaljik otomobil yaptı

'OTOMOBİLİ YAPMAM 15 GÜNÜMÜ ALDI'





Otomobili pandemi döneminde yaptığını, parçalarının kendisine ait olduğunu söyleyen Şentürk, "Bu otomobili yapmam 15 günümü aldı. Doğaçlama yapılan bir araç. Şuna, buna benzeteyim diye değil de 1928-1930 modelleri andıran bir araba olsun dedim. Bir de ileride torunları gezdiririm diye pembeye boyadım...