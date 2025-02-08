15 yaşındaki Ahmet öldürüldü, cinayeti genç kız ihbar etti: Cesedini bölecekler!

Çalışma yapan polis ekipleri, olay ile alakası olduğu tespit edilen kapkaç ve motosiklet hırsızlığından da suç kaydı bulunan Suriyeli Semir Alo'yu aynı mahallede Gürhani Sokak'taki evde yakalayarak gözaltına aldı. Ardından, "Suriyeli Zeko" olarak bilinen kişinin, "kasten yaralama suçundan" 3 kaydı bulunan Zekeriya Mohamad olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüphelinin Hatay'a kaçacağı bilgisini aldı. Otogara giderek otobüs firmasıyla görüşen ekipler, şüphelinin Ankara'da olduğunu öğrendi.