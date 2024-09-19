16 yıl hapisle aranıyordu: Evindeki gizli bölmede yakalandı

Kayseri'de, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (42), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda adresine operasyon düzenlenen firari hükümlü, evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.
Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.