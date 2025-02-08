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2024 yılında nüfusu en çok artan ve azalan iller

2024 yılında nüfusu en çok artan ve azalan iller

11:018/02/2025, Cumartesi
IHA
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TÜİK, 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu. 2024 yılında nüfusu en çok artan ve azalan iller belli oldu. İşte sonuçlar...

2024 yılında nüfusu en çok azalan il belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını (ADNKS) açıkladı. Türkiye'nin nüfusu, 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 oldu.

TÜİK'in nüfus verilerine göre, 2023 yılında 650 bin 401 olarak açıklanan Sivas nüfusu 2024 yılında 637 bin 7 kişiye geriledi. Bu verilerle birlikte Sivas, 2024 yılında 13 bin 394 kişi ile nüfusu en çok azalan il oldu.

Sivas'ı 11 bin 437 kişi ile Ağrı, 

10 bin 959 kişi ile Siirt izledi.

2024 yılından en çok artan il ise 60 bin 567 kişi ile Ankara oldu. 

Ankara'yı 45 bin 678 kişi ile İstanbul, 

29 bin 229 kişi ile Gaziantep,

27 bin 99 kişi ile de Kocaeli izledi.

#İstanbul
#Türkiye
#Nüfus

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