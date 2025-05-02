39 yıllık öğretmene duygulandıran veda

Arslan'ı uzun yıllardır tanıdığını ifade eden Davu, "Bilal hocamızdan öğrencilerimize ve bizim okullarımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı biz razıyız, Rabbim de razıdır ben inanıyorum. Allah yolunu bahtını açık etsin. Bundan sonra inşallah sağlıklı uzun ömürler versin. Bizim ağabeyimiz olarak da artık bundan sonra devamlı buraya gelecek" dedi.