452 yıllık iz hala korunuyor: Her gün göreviymiş gibi temizliyor

Dönemin Bursa kadısı olan Aziz Mahmud Hüdayi, tasavvuf yoluna girmek üzere Üftade Hazretleri'ne gitmek için yola çıktı. Ancak Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki bir sokakta, atı birden durdu ve kayaların içine saplandı. Bu olayın manevi bir uyarı olduğuna inanan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri atından indi ve dergaha yaya olarak devam etti.