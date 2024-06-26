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490 futbol sahası büyüklüğünde: Bursa'da çıkan yangınlarda 350 hektar alan kül oldu

10:33 - 26/06/2024 Çarşamba
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Bursa'da Haziran ayında Orhaneli ve Büyükorhan ilçelerindeki orman yangınlarında 490 futbol sahası büyüklüğünde 350 hektar alan yandı. Orman Bölge Müdürlüğü yeniden ağaçlandırma çalışmalarının hemen başladığını duyurdu.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Topuk Mahallesi mevkiinde 4 Haziran günü saat 13.30 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı.


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Ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Kuru otların rüzgarda tutuşmasıyla birlikte daha da büyüyen yangına havadan da müdahale başladı. Yangına 4 uçak ile 4 helikopterin havadan 80 araç ve 400 personel ile karadan müdahale yapıldı.

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8 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 140 futbol sahası büyüklüğünde, 100 hektar alan yandı.


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Büyükorhan'da ise 350 futbol sahası büyüklüğünde, 250 hektar alan zarar gördü

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde ise 20 Haziran günü saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangında tedbir amaçlı tahliye edilen Bademlik (Veletler) Mahallesi'nde bazı saman ve hayvanlar yanarak zarar gördü. Yangına 4 helikopter, 2 uçak ile havadan 30 arazöz, 21 su tankeri, 13 dozer, 1 ekskavatör, 33 araç, 10 ilk müdahale aracı ve 676 personel ile karadan müdahale yapıldı.

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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan helikopter, uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman personelinin yoğun müdahalesi sonrası yangın yaklaşık 27 saat sonra kontrol altına alındı.

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20 Haziran günü çıkan ve 27 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınında 350 futbol sahası büyüklüğünde, 250 hektar alan yandı.


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Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, iki alanda da yeniden ağaçlandırma çalışmasının başladığını açıkladılar.

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#Orman Bölge Müdürlüğü
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