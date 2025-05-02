60 Bin TL maaşla çoban aranıyor: 100-120 bin TL talep eden çobanlara besiciler isyan etti

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu başladı. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı meralara çıkarmaya başlayan besiciler, bu yıl çoban bulmakta her zamankinden daha fazla zorluk yaşıyor. İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi’nde, Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar sabahın erken saatlerinden itibaren cami çevresinde bekleyerek gelen teklifleri değerlendirdi ancak, çobanların talep ettiği günlük ya da sezonluk ücretler, besicilerin sunduğu rakamların oldukça üzerinde...
Van’da havaların ısınmasıyla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarılırken, besiciler hayvanlarına bakacak çoban bulmakta zorlanıyor.
İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar, gün boyunca cami çevresinde bekleyerek gelen besicilerle pazarlık yapıyor. Ancak besicilerin teklif ettiği ücretler ile çobanların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.
Kurban bayramı yaklaştı, besiciler çobansız kaldı. Özellikle yurdun doğu kısmında ağır geçen kışın ardından besiciler, hayvanlarını doğaya salmaya hazırlanıyor fakat Van’da yayla sezonu başlarken 60 bin TL maaşla çalışacak çoban bulunamıyor. Aylık 100-120 bin TL talep eden çobanlara, besiciler ‘Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz’ diyerek isyan etti. İşte detaylar…
Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istenen ücretlerin yüksek bulunmasına anlam veremiyor. Güvenceleri olmadan dağlarda geceli gündüzlü 4 ay boyunca hayvanlara baktıklarını vurgulayan çobanlar, işin zorluğuna dikkat çekiyor.
Besici Mehmet Koç, çobanlarla yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığını belirtti. Çobanların aylık 100 ila 120 bin TL talep ettiğini ifade eden Koç, "Ben bu ücretle kazanç elde edemem. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Masraflarıyla birlikte çobanın bize maliyeti 80 bin TL'yi buluyor. İki çoban olunca bu maliyet 160 bin TL'ye çıkıyor. 70 büyükbaş hayvanıma 4 ay boyunca bakılacak. Bu şartlarda hayvanları besiye bırakmak daha az maliyetli olur. Ayda 120 bin lira maaşla çobanın bakacağı hayvan sayısı az, bu maliyet bizi kurtarmaz" dedi.
"GECE GÜNDÜZ DAĞDAYIZ"
Geceli gündüzlü dağda hayvan baktıklarını dile getiren çoban Hamdullah Çiftçi ise "Bizler en az aylık 100 bin TL istiyoruz. Ancak besiciler bu maaşı bize çok görüyor. Gece gündüz hayvanlara bakacağız, sorumluluğumuz büyük. Bu yüzden talep ettiğimiz ücret çok görülmemeli" diye konuştu.