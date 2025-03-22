60 dakikalık kalp masajı 20 kez elektroşok uygulandı: Tıp literatüründe sınırları zorladı

Oğuz Kağan Çil de hastane acil servisine ulaştıktan sonra hiçbir şey hatırlamadığını dile getirdi.





Yakınlarından hekimlerin büyük bir özveri ve çabayla kendisine müdahale ettiğini öğrendiğini anlatan Çil, "Doktorlar sınırları zorlayarak beni hayata döndürmüşler. Onların bir hasta için bu kadar gayret göstermesi beni çok mutlu etti. Çok duygulandım. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Çok mutluyum." dedi.





Çil, aynı durumu bir daha yaşamamak için daha sağlıklı beslenerek sigarayı bırakacağını söyledi.