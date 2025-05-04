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Adana haberleri: Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

Adana haberleri: Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı

19:024/05/2025, Pazar
DHA
Yeni Şafak
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Adana'da 2 sokak köpeğinin peşinden koştuğu çocuğu çevredeki esnaf kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Mayıs saat 17.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan bir çocuk, köpeklerin üzerine koşması üzerine yolun karşısına geçerek kaçtı.

Korkup, kaçan çocuğu fark eden esnaf, tahta sopalarla yardımına koştu. Çocuğun üzerine koşmaya devam eden köpekler, esnafın müdahalesiyle uzaklaştırıldı.

Çocuğun, köpeklerin saldırısından son anda kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

#Adana
#Sokak köpeği
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