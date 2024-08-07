Adana'da korkutan görüntü: Depremden sonra oluştu vatandaşlar sokağa çıktı

Yerlikaya, "Adana Kozan merkezli 4.6 (saat: 05.32) 4.5 (saat:05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" dedi. Gelişmelerin takip edildiğini bildiren Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.