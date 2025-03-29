Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da yangın faciası: Anneleri komşuya gitti, iki kuzen hayatını kaybetti

Adana'da yangın faciası: Anneleri komşuya gitti, iki kuzen hayatını kaybetti

22:3729/03/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yer alan 2 katlı bir evin üst katında yangın faciası yaşandı. Olayda 6 yaşındaki zihinsel engelli çocuk ile 5 yaşındaki kuzeni hayatını kaybetti. Çocukların annelerinin ise yangın esnasında komşuda olduğu belirlendi.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Anne Y.G. komşuya gittiği için 6 yaşındaki zihinsel engelli Doğukan G. ile 5 yaşındaki kuzeni Kurtuluş Can N. evde yalnız kaldı.

Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çocukların cansız bedeninin adli tıpa kaldırılacağı belirtildi.


#Adana
#Yangın
#Çocuk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kütahya bayram namazı kaçta? 30 Mart 2025 Kütahya Ramazan Bayramı namaz vakti