Ahşap ustası, rahlesini özgür Mescid-i Aksa için saklıyor

Tek bir ağaç parçasının itinayla işlenmesi sonucu oluşan rahlenin satılık olmadığını anlatan 54 yaşındaki Görkem, "Bu rahle satılık değil. Özgür Filistin'de Mescid-i Aksa'da cuma namazını kıldıracak ilk imamın olacak bu eser. Çok isteyen var. Ama satmıyorum. Çünkü satmak için yapmadım. Onun yeri var" dedi.Görkem, "Eğer ben Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşacağı günü göremezsem bu eserimi birilerinin oraya götürmesini çok istiyorum" diye konuştu.