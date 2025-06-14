AK Parti heyeti Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Tahir Budagov'un eşlik ettiği Ala ve beraberindekiler, daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'na ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarının yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ne ziyarette bulundu.