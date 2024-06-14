Akın akın gidiyorlar: 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı.
Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu.
Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu.
Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.