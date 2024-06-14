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Akın akın gidiyorlar: 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

08:55 - 14/06/2024 الجمعة
DHA

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. 

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Son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu.

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Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. 

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Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi. 

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#Kurban Bayramı
#Muğla
#Bodrum
#Tatil
#Trafik
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