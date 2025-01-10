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AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Bahar havası yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak

12:3610/01/2025, Cuma
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<p>AKOM, hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.</p>
AKOM, hafta sonundan itibaren İstanbul’da soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı uyarısında bulundu.

İstanbul'da haftanın son günlerinde adeta bahar havası vardı. Vatandaşlar güneşi görünce hafta sonu için planlarını yaparken, AKOM yağış ve soğuk hava uyarısında bulundu. Cumartesi başlayacak olan yağışlı ve soğuk havanın önümüzdeki haftanın son günlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

"CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR"

AKOM’un açıklamasında, “İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 41.75 olarak ölçülürken, deniz suyu sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi. Bu oran, kış sezonu ortalamalarına göre kritik bir seviyede seyrediyor. Bugün hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye kadar yükseleceği, akşam saatlerinde ise 12 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Hissedilen sıcaklıklar da benzer bir aralıkta kalacak. Cumartesi gününden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 15-18 derece arasında seyrederken, zaman zaman ani sıcaklık düşüşleri ve yer yer şiddetli sağanaklar görülebilecek” ifadelerine yer verildi.

Haftalık hava tahminleri ise şu şekilde:

11 Ocak Cumartesi: Kuvvetli sağanak yağış, sıcaklık 7-10 derece,

12 Ocak Pazar: Şiddetli yağış, sıcaklık 4-9 derece,

13 Ocak Pazartesi: Hafif yağış, sıcaklık 3-6 derece

14 Ocak Salı: Hafif yağmur, sıcaklık 3-7 derece,

15-16 Ocak Çarşamba-Perşembe: Hava sıcaklığı 2-8 derece arasında değişecek, yağışlar hafif şekilde devam edecek.

VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNULDU

AKOM yetkilileri, hafta boyunca yaşanacak yağışların etkisiyle trafikte ve günlük hayatta aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, baraj doluluk oranlarının sonbahar ve kış yağışlarıyla artırılmasının kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

#İstanbul
#Hava Durumu
#Yağmur

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