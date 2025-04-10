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Alanya'da korkunç kaza: Beton mikserinin altında kalan bisikletli kadın hayatını kaybetti

Alanya'da korkunç kaza: Beton mikserinin altında kalan bisikletli kadın hayatını kaybetti

20:2110/04/2025, Perşembe
IHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde beton mikserinin altında kalan bisikletli kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bisikletiyle seyir halinde bulunan Aysel Yıldırım (35), yandan yoldan caddeye çıkmak isteyen A.T. (61) idaresindeki 07 ASG 567 plakalı beton mikserinin altında kaldı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cenazesi, belediye morguna kaldırıldı.

Beton mikseri sürücüsü ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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