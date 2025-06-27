Alevlerin sardığı 400 hanelik mahalle cansiparane çalışmayla kurtuldu

Tüm müdahaleye rağmen mahalledeki 2 katlı bir ev yanarken, ekiplerin hava aydınlanıncaya kadar cansiparane çalışma yürüttüğü yangın, mahalle halkının da verdiği destekle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı.





Bozköy Mahallesi'nin nasıl bir tehlikeyi atlattığı ise gün ağardıktan sonra anlaşıldı. Havadan kaydedilen görüntülerde alevlerin ortasında kalan mahallenin çevresinin siyah örtüyle kaplandığı görüldü.





Öte yandan, yangın nedeniyle tahliye edilen mahalle halkı da yolların açılmasıyla evlerine dönmeye başladı.