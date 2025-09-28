Alkollü sürücü elektrik direğine çarptı: Bir kişi yaralandı

Kazada Muhsin Ç. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, SEDAŞ ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ambulansta ilk müdahale yapıldı. Yapılan alkol kontrolünde ise Muhsin Ç.’nin 3.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.