Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Aydınlatma direğine, ağaca ve trafik levhasına çarptı

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: Aydınlatma direğine, ağaca ve trafik levhasına çarptı

08:3822/06/2025, dimanche
AA
Sonraki haber

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasının devrildiği kazada sürücü yaralandı.

 Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasının devrildiği kazada sürücü yaralandı.

A.K. yönetimindeki 54 LG 281 plakalı SUV tipi araç, Orhangazi Caddesi Bilecik istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki aydınlatma direği, ağaç ve trafik işaret levhasına çarparak karşı şeride geçti.







Bu sırada direk, ağaç ve levha yola devrildi, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı A.K'nin alkollü olduğu öğrenildi.









#sakarya
#alkollü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları İran-İsrail savaşı nedeniyle sert yükseldi: 22 Haziran Pazar gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatı bugün ne kadar?