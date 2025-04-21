Alkollü sürücü TIR'la hastane otoparkına daldı

Darıca'daki olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dorsesinde boş konteyner bulunan Arif B.'nin kullandığı 34 KVN 407 plakalı TIR, Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, şoförünün direksiyonu birden kırarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu alana girdi. TIR şoförü Arif B., daha sonra bir kaç metre ilerideki acil servis otoparkına girerek sağlı sollu park halindeki araçların arasından geçti.