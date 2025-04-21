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Alkollü sürücü TIR'la hastane otoparkına daldı

Alkollü sürücü TIR'la hastane otoparkına daldı

07:3121/04/2025, Pazartesi
DHA
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, iddiaya göre yanlış yöne giren alkollü Arif B.(35), kullandığı TIR'la birlikte Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin otoparkına girdi. Hastane polisinin durdurduğu TIR şoförü Arif B.'nin alkollü olduğu tespit edilirken, araçta ekiplerin yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Darıca'daki olay, saat 23.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, dorsesinde boş konteyner bulunan Arif B.'nin kullandığı 34 KVN 407 plakalı TIR, Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde seyir halindeyken, şoförünün direksiyonu birden kırarak Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu alana girdi. TIR şoförü Arif B., daha sonra bir kaç metre ilerideki acil servis otoparkına girerek sağlı sollu park halindeki araçların arasından geçti.

HASTANE POLİSİ DURDURDU, ARAÇTAN İNMEDİ


Olayı görenlerin panikleyerek bağrışması üzerine dışarıya çıkan hastane polisi, TIR'ı durdurarak, destek istedi. Olay yerine çok sayıda takviye ekip gelirken, TIR şoförü Arif B., kendisini aracına kilitleyerek dakikalarca "Bırakın beni" diye bağırmaya başladı. Polislerin ikna çabaları sonrası araçtan indirilen Arif B. gözaltına alındı.

ALKOLLÜ ÇIKTI, TIR'DA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ


Polis tarafından alkol ölçümü yapılan Arif B.'nin 2.26 promil alkollü olduğu tespit edilirken, araç içerisindeki aramada ise 4,7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kolundan yaralanan sürücü Arif B.'nin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığının tespiti için kan örneği alınırken, yapılan tedavisinin ardından polis tarafından emniyete götürüldü.

TIR'da daha kapsamlı arama yapmak isteyen polis, aracı bulunduğu yerden kaldırarak karakola çektirdi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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