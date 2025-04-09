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Ambulansa 76'ncı kez taşlı saldırdı: Gözaltına alındı

Ambulansa 76'ncı kez taşlı saldırdı: Gözaltına alındı

08:359/04/2025, Çarşamba
DHA
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Diyarbakır'da zihinsel engelli R.B. (30), hastaneye hasta bırakan ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Gözaltına alınan şüphelinin, daha önce 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı belirlendi.

Diyarbakır'daki olay, akşam saatlerinde Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin acil girişinde meydana geldi. 

İddiaya göre zihinsel engelli R.B., Bismil ilçesinden sevk edilen hastayı teslim eden ambulansa, dönüşü sırasında kaldırım taşıyla saldırdı. 

Ambulansta hasar oluşurken, sağlık ekiplerinin şikayeti üzerine R.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Daha önce de 75 kez saldırdı


R.B.'nin daha önce de 75 kez ambulanslara taşlarla saldırdığı ve zihinsel engelinin bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.  

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