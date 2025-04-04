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Korutepe Tüneli'de zincirleme kaza: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yaralılar var

Korutepe Tüneli'de zincirleme kaza: İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yaralılar var

18:264/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
AA
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun İstanbul istikameti Korutepe Tüneli'nde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.


Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralanırken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapanırken, ekiplerin ulaşımı açma çalışması sürüyor.

#Anadolu Otoyolu
#Korutepe Tüneli
#Trafik kazası
#Kocaeli

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