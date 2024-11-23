Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde kar yağışı nedeniyle ara ara ulaşımda aksamalar yaşandı. Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Ülkemizin genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'müz tarafından gerekli tedbirler alınmıştır" ifadelerini kullandı.
Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle otoyolun Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.
Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalması için çalışma yürütüyor.
Bolu kent merkezinde ise sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.
Kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiği kent merkezinde, yağış etkisini sürdürüyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yurt genelinde görülen kar yağışının ardından, karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Ülke genelindeki kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Uraloğlu, Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde, kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekipleri tarafından müdahale edildiğini aktardı.
Uraloğlu, yollarda vatandaşların ulaşım zorluğu yaşamaması için ekipler tarafından 7gün 24 saat esasına göre çalışmaların yürütüldüğünün altını çizerek, şunları kaydetti:
"Ekiplerimiz, olumsuz durumlarla karşılaşılması durumunda vatandaşlarımıza anında yardım etmek için teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızdan, zorlu kış şartlarında yola çıkmadan önce gerekli tedbirleri almalarını, kış lastiği kullanmalarını, yanlarında acil durum karşısında gerekli ekipmanları bulundurmalarını, güzergahlar hakkında gerek Karayollarının internet sitesinden, gerekse de ALO 159 numaralı irtibat hattından bilgi almalarını önemle rica eder, güvenli yolculuklar dileriz."